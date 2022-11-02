МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Около 35-45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, однако угрозы блэкаута нет, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко. Украина сократила за девять месяцев экспорт в страны СНГ на 24 процента

"Объекты восстанавливают очень быстро, затем прилетает новая волна ракет, и у нас есть новые разрушенные объекты. Поэтому трудно зафиксировать какой-то конкретный показатель, указывающий на сегодняшний уровень повреждений, но они действительно где-то между 35% и 45%", — приводит слова Харченко телеканал Еspreso.

По его словам, удары приходятся не по дамбам или турбинам, а по трансформаторным подстанциям, что затрудняет транспортировку электричества. При этом Харченко отметил, что украинская система энергетики управляемая и ей не угрожает блэкаут.

"Блэкаут — это полное отключение энергосистемы, связанное с тем, что она неуправляема. Система отключается, происходит большое количество техногенных аварий. Наша система сегодня абсолютно управляема, и отключения, которые сейчас происходят, это отключения сознательные. Это означает, что либо прилетело в конкретный элемент оборудования, либо мы сделали это управляемо", — уточнил он.

Ранее заведующий лабораторией прогнозирования ТЭК Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев сообщил РИА Новости, что полностью оценить степень воздействия наносимых по энергосистеме Украины ударов не представляется возможным из-за нехватки информации, но до полного блэкаута еще далеко.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.