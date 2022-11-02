МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Два энергоблока Запорожской АЭС перевели в состояние "горячего останова", подача теплоснабжения в Энергодаре возобновлена, сообщил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа в эфире "Россия 24". МАГАТЭ продолжила работать на ЗАЭС, заявили в "Росэнергоатоме"

"Что касается тепловой энергии, то пятый и шестой блок находятся сегодня в состоянии так называемого горячего останова, то есть они разогреты до состояния, которое позволяет генерировать тепловую энергию, за счет этого в дома энергодарцев начало поступать тепло", — сказал он.

Пятый и шестой энергоблоки объекта ранее находились в состоянии "холодного останова".