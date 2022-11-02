КИШИНЕВ, 2 ноя — ПРАЙМ. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии в среду утвердило новый тариф на электроэнергию, для бытовых потребителей он вырос в среднем на 50%, заявил на заседании член НАРЭ Сергей Кашу. Власти Молдавии выделили средства на аудит долга перед "Газпромом"

Тариф на газ в Молдавии уже пересматривался 12 октября, тогда он вырос в среднем на 16%. Поставщики электроэнергии компании Premier Energy и Furnizarea Energiei Electrice Nord вновь обратились к НАРЭ с просьбой пересмотреть тариф из-за необходимости закупать ресурс на европейском рынке, что отражается на ее стоимости. Компания Premier Energy просила увеличить тариф на 55% для потребителей в центре и на юге страны, Furnizarea Energiei Electrice Nord просила увеличить его на 88% для потребителей из северных районов страны.

"НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Premier Energy, стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей выросла с 3,15 (0,16 центов – ред.) до 4,77 леев (0,25 центов) за Киловатт-час. Также НАРЭ утверждает тариф, предоставленный по расчетам компанией Furnizarea Energiei Electrice Nord, стоимость электроэнергии в пунктах выхода из сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 3,21 леев (0,17 цента – ред.) до 4,81 леев (0,25 центов) за Киловатт-час", — заявил Кашу.

По его словам, новый тариф вступит в силу после того, как решение регулятора будет опубликовано в официальном вестнике изменений в законодательстве.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. ЗАО Молдавская ГРЭС функционирует на территории Приднестровья, с 2005 года она входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. ГРЭС работает исключительно на природном газе, которого республике сейчас не хватает.