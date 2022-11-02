МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России выросла за неделю с 24 по 31 октября на 0,23%, или на 13 копеек, до 55,54 рубля за литр, чуть замедлив рост по сравнению с предыдущими двумя неделями, свидетельствуют материалы Росстата. Дизель в России дорожает в ожидании эмбарго ЕС, бензин дешевеет

Ранее в октябре дизель две недели дорожал на 0,27%, или 15 копеек.

Цена бензина в среднем за отчетный период снизилась на 0,02%, или на 1 копейку, и составила 50,79 рубля за литр. При этом стоимость марки Аи-92 снизилась на 0,02%, или на 1 копейку, до 47,2 рубля за литр. Цена Аи-95 снизилась на 0,04%, или 2 копейки, до 51,3 рубля. Литр Аи-98 на заправках в среднем подорожал на 0,05%, или на 3 копейки, до 61,33 рубля.

Рост цен на бензин был отмечен в восьми субъектах РФ. Более всего он подорожал в Забайкальском крае – на 0,4%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 10 субъектах. Более всего он подешевел в Сахалинской области – на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин практически не изменились.

С начала года стоимость бензина выросла к 31 октября на 0,8%, в частности Аи-92 прибавил 0,1%, Аи-95 — 0,6%, Аи-98 подорожал сильнее прочих — на 3,3%. Дизельное топливо за этот период выросло в цене на 3,6%. При этом инфляция в России с начала года составила 10,71%.

Производство бензина в России за отчетную неделю снизилось на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 774,1 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 2,9%, до 1,7 миллиона тонн.