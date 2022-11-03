БЕРЛИН, 3 ноя — ПРАЙМ. Власти ФРГ договорились о мерах по ограничению потребительских цен на газ и электроэнергию, которые позволят домохозяйствам в стране платить не более 12 центов за киловатт-час газа и не более 40 центов за киловатт-час электроэнергии.

"Будет введена предельная цена на газ, которая поможет обеспечить условия, при которых домохозяйствам не придется платить более 12 центов за киловатт-час для удовлетворения основных потребностей. Это большое подспорье", — сказал Шольц журналистам по итогам заседания правительства ФРГ и руководства федеральных земель в среду. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел второй немецкий канал ZDF.

При этом канцлер признал, что эта цена все еще выше той, по которой потребители в Германии оплачивали газ в прошлом. Вместе с тем это гораздо меньше, чем то, что некоторым жителям страны приходится платить сейчас.

В настоящее время цены в рамках новых контрактов на поставку газа для потребителей составляют в среднем около 21 цента за киловатт-час, следует из резолюции участников встречи.

Шольц добавил, что в ходе заседания также была достигнута договоренность по ограничению цен на электроэнергию. "Эта мера также призвана облегчить нагрузку на граждан. Здесь мы также установили предельную цену… что касается цен на электроэнергию, то мы ограничиваем цены… на уровне 40 центов за киловатт-час", — уточнил канцлер. По его словам, до начала российской спецоперации на Украине они были на уровне около 30 центов за киловатт-час для потребителей — иногда чуть выше, иногда чуть ниже.

По словам канцлера, счета с новыми тарифами, учитывающими введение предельных цен, будут выставлены с 1 марта 2023 года.

При этом авторы резолюции подчеркнули, что из-за ограниченного количества доступного газ, по-прежнему существует острая необходимость экономить как можно больше энергоносителя.