МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Эрдоган рассказал о деталях работы над газовым хабом

"BOTAŞ (Госкомпания Турции) этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе", — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он добавил, что запасы газа на месторождении в Черном море расцениваются в 540 миллиардов кубометров, эта цифра, вероятно, может вырасти.

"…Разведанные по запасам месторождения Сакарья составляют 540 миллиардов кубометров. Вероятно, эта цифра вырастет", — отметил он.

По его словам, благодаря современным буровым установкам, возможности Турции сильно расширились. Президент отметил, что уже поступают предложения по сотрудничеству в разведке, добыче и транспортировке углеводородов. "Есть разные предложения от партнеров. Ливия заинтересована в наших услугах по исследованию природных ресурсов", — уточнил Эрдоган.

Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.