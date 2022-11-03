МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе, который разразился вслед за кризисом вокруг Украины, может привести к полной остановке производства в Европе, пишет Yeni Şafak. Самый мрачный сценарий включает в себя даже отключение электроэнергии и политический коллапс властей Евросоюза. Эксперты призывают срочно принять необходимые меры, отмечается в статье. Арабские страны поддержали политику ОПЕК+ по энергорынкам

Низкие температуры и ощутимая нехватка запасов природного газа в Европе после того, как Россия прекратила его подачу на фоне украинского кризиса, заставили аналитиков еще раз напомнить о том, что последствия необдуманных решений европейских властей могут быть разрушительными.

Эксперт Жауме Лоффредо, который долгое время проработал в политическом управлении Европейской организации потребителей, заявил о том, что "если Москва будет и дальше сокращать поставки природного газа, Европа столкнется с суровой зимой".

Как отмечает турецкое издание, производство в ЕС может полностью остановится. Одно из опасений заключается в том, что энергетический кризис, начавшийся в сфере промышленности, создаст серьезные трещины в мировой экономике, которая уже стала особенно хрупкой в связи с пандемией COVID. Вслед за газовым кризисом начнутся проблемы с электроэнергией, последствия которых будут настолько серьезны, что о привычной повседневной жизни можно будет забыть.

Сложности с отоплением и жилищными условиями могут поставить европейские правительства перед лицом нового политического коллапса. Yeni Şafak предупреждает, что уже сейчас идут обсуждения новых антикризисных мер на случай возможных перебоев в транспорте и коммуникациях.

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