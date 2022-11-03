МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Антироссийские санкции и попытка изолировать Москву приводят к усилению БРИКС, что "опасно" для США, рассказал РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд. Эксперт оценил перспективы Саудовской Аравии при вступлении в БРИКС

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В конце октября российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что поддерживает возможное присоединение Саудовской Аравии к объединению. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к БРИКС.

"Россия обходит их (попытки изоляции) множеством различных путей. БРИКС особенно формирует это. Посмотрите на кооперацию саудитов и России. БРИКС формируется как альянс вокруг Соединенных Штатов. США совершают очень опасные движения, они толкают эти страны к объединению в блок", — сказал эксперт.

Макдональд добавил, что рост цен на энергоносители, о котором рассказываю в Вашингтоне, составил "100% еще до ситуации на Украине.