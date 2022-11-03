МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor и британская компания Centrica договорились о совместной работе по созданию водородного хаба в Восточном Йоркшире, сообщили в пресс-службе Equinor. В Финляндии объявили о планах строительства водородной электростанции

"Компании Centrica и Equinor подписали соглашение о сотрудничестве с целью изучения возможности создания низкоуглеродного хаба для производства водорода в Изингтоне (Восточный Йоркшир), что еще больше укрепит растущий статус региона как передового водородного центра Великобритании", — сказано в релизе.

Согласно плану, эксплуатируемая компанией Centrica территория в Изингтоне в течение ближайшего десятилетия может превратиться в центр по производству низкоуглеродного водорода. В настоящее время через Изингтон поступает до одной трети общего объема импортируемого Великобританией "голубого топлива", большая часть которого поступает с норвежских предприятий компании Equinor.

Район также намечен как один из пунктов размещения трубопровода для улавливания углерода East Coast Cluster (кластер восточного побережья), который будет транспортировать CO2 для безопасного хранения глубоко под морским дном. Таким образом, это ключевое место в рамках партнерства Zero Carbon Humber, которое планирует обеспечить региональные трубопроводы водорода и CO2 между основными производителями энергии и углеродоемкими отраслями промышленности региона.

Компания Equinor планирует достичь почти одной пятой национальной цели (по производству водорода к 2030 году до 10 ГВт мощности) за счет производства 1,8 ГВт водорода в регионе Хамбер к 2028 году, начиная с флагманского проекта H2H Saltend. Компании Centrica и Equinor ожидают, что переоборудование терминала в Изингтоне может обеспечить еще 1 ГВт производства низкоуглеродного водорода.