МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон "взял на прицел" Вашингтон, открыто обвинив его в том, что экспортные цены на энергоносители в США намного выше внутренних, пишет газета "Хуаньцю шибао". "Жертвуя Европу". Названа главная заинтересованная сторона текущего кризиса

Издание выразило уверенность, что Соединенные Штаты "решили использовать тот момент, когда на континенте разыгрался энергетический кризис, чтобы начать наращивать экспорт газа и нефти до небывалых объемов".

В связи с этим европейцы считают, что американцы просто "грабят их во время пожара", пишут авторы.

Газета также процитировала министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, который заявил, что они не собираются принимать как данность тот факт, что американские партнеры продают Евросоюзу СПГ в четыре раза дороже, чем своим компаниям.

"Мы не должны позволить США установить экономическое господство за счет Европы", — подчеркнул Ле Мэр. "Перед лицом коллапса". Остановка производства в Европе неминуема

Издание также подчеркнуло, что из-за увеличения продаж энергоресурсов в ЕС у Вашингтона появилась возможность замедлить "техническую рецессию" в стране, поскольку ВВП в третьем квартале увеличился на 2,6% в годовом исчислении. Такое укрепление экономики практически полностью обусловлено чистым экспортом, отмечается в статье.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.