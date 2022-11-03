МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Работники перешедшей в российскую эксплуатирующую организацию Запорожской АЭС получили свою первую зарплату в стране, доход на 25-30% выше того, что они получали от Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Запорожскую АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы

Представители станции отметили, что в четверг сотрудники станции получили первую зарплату в качестве полноценных участников российского атомного сообщества и в соответствии с системой оплаты и льготами, применяемыми в России.

"Это значит, что уровень дохода сотрудников ЗАЭС вырос на 25-30%. Социальный пакет сохранится в полном объеме, а после подписания нового коллективного договора за счет приведения его к российским стандартам даже расширится", — сказано в пресс-релизе.

В октябре 2022 года новая российская компания АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" (АО "ЭО ЗАЭС") получила право эксплуатировать ЗАЭС. Компания обеспечит безопасную эксплуатацию объекта, а также профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке концерна "Росэнергоатом".

Все критически важные для работы Запорожской АЭС специалисты, а именно начальники смен станции, оперативный персонал, руководство энергоблоками, главный инженер и его заместители, подписали документы с новой эксплуатирующей компанией, заявил накануне советник гендиректора госкорпорации Ренат Карчаа.

Как поясняет "ЭО ЗАЭС", работник получит полную заработную плату и "подъемные" в размере одного должностного оклада после подписания соответствующего контракта.