МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Нидерландский регулятор, контролирующий торги газом на хабе TTF, в четверг предупредил, что попытки ввести потолок цен на фьючерсы на природный газ могут иметь негативные последствия и даже привести к физической нехватке газа. В Катаре считают, что потолок цен на углеводороды разрушит рынок

В ежегодном отчете Управления по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) говорится, что на котировки природного газа в Европе с момента начала военных действий на Украине влияли только предложение и спрос. Резкий рост цен не был вызван манипуляциями или чрезмерными спекуляциями, сообщили в AFM.

В управлении предупредили, что ограничение цен на газ на хабе TTF может негативно повлиять на "прозрачность, ликвидность и устойчивость рынка", а также увеличить риски, поскольку в случае принятия подобных мер больше сделок будет заключаться на внебиржевом рынке.

Потолок цен "может усилить неопределенность на рынке и сказаться на надежности поставок", говорится в отчете AFM. Потолок цен или неопределенность вокруг стоимости газа в Европе могут побудить производителей сжиженного природного газа (СПГ) переориентироваться на другие регионы.

Еврокомиссия в октябре заявила, что рассматривает возможность введения так называемого "динамического" потолка цен на газ с поставкой из терминала TTF. К подобным мерам призывали Италия, Бельгия, Польша и 12 других стран ЕС.

Фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF используются в качестве ориентирной цены для долгосрочных контрактов на СПГ. Власти надеются на то, что ограничение цен на газ с поставкой из терминала TTF сможет способствовать снижению цен на импортируемый в Европу газ.

Однако Германия и Нидерланды, сильно зависимые от поставок природного газа из-за развитого промышленного сектора, выступают против введения ограничений.

Согласно отчету AFM, создание альтернативного европейского ценового маркера потребует длительного времени, а участники рынка, по всей видимости, не согласны с этим предложением Еврокомиссии. Более того, данная мера "едва ли повлияет на фундаментальные факторы, спровоцировавшие чрезмерный рост цен на электроэнергию… в ЕС".

В AFM условно поддерживают еще одно предложение, находящееся на рассмотрении Еврокомиссии, — создание механизма "автоматического торможения". Данный механизм позволит ограничить внутридневную волатильность котировок, но это "ни в коем случае не должно превратиться в инструмент снижения или стабилизации цен", добавили в регуляторе.