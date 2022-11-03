МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Существенное увеличение выработки электроэнергии ТЭС в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах (ДФО и СФО) привело к росту на 50% аварийности на угольных ТЭС в этих регионах, приводит данные за 9 месяцев 2022 года "Системный оператор ЕЭС" (СО ЕЭС). На Украине оценили степень повреждения энергосистемы страны

"В ДФО и СФО 50-процентный рост аварий из-за повреждения поверхностей нагрева котлоагрегатов угольных ТЭС связан с увеличением выработки электроэнергии на ТЭС на 22% по отношению к 2021 году в условиях роста потребления электроэнергии и снижения выработки ГЭС из-за уменьшения объемов гидроресурсов относительно многоводного 2021 года", — говорится в сообщении энергодиспетчера.

В целом за отчетный период "Системный оператор" отмечает снижение аварийности на электростанциях в большинстве регионов России. Исключение составляют отдельные регионы СФО и ДФО. В них, по данным Со ЕЭС, "доля аварий в общей величине аварийности на электростанциях ЕЭС России за 9 месяцев 2022 года выросла на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года".

"Системный оператор" также обращает внимание на рост количества аварий с прекращением электроснабжения потребителей суммарной мощностью от 10 МВт и выше. По данным энергодиспетчера, за 9 месяцев текущего года их число выросло на 2,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 391 аварии.