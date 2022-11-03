МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ в ходе запрошенной Киевом проверки трех объектов на территории Украины не выявили признаков незарегистрированной ядерной деятельности, следует из заявления агентства. Гросси заявил о скором начале проверки МАГАТЭ данных о "грязной бомбе"

Отмечается, что инспекция проводилась на объектах в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске.

"Инспекторы МАГАТЭ провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов", — говорится в тексте документа.

Согласно заявлению, эксперты основывались на оценке "доступных на сегодняшний день результатов и предоставленной Украиной информации".

Как подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентство готово "проводить и дальше такую верификационную деятельность на Украине".

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство обороны страны располагает сведениями о планах киевского режима применить "грязную бомбу", обвинив в этом Москву.

Киев на фоне этих заявлений запросил проверку экспертами МАГАТЭ украинских объектов.