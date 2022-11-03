МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности на Украине
МАГАТЭ не нашло признаков незаявленной ядерной активности при проверке объектов на Украине
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Специалисты МАГАТЭ в ходе запрошенной Киевом проверки трех объектов на территории Украины не выявили признаков незарегистрированной ядерной деятельности, следует из заявления агентства.
Отмечается, что инспекция проводилась на объектах в Киеве, Желтых Водах и Днепропетровске.
"Инспекторы МАГАТЭ провели проверку деятельности на месте на трех объектах на Украине по запросу украинского правительства. Не обнаружили незаявленных ядерной деятельности или материалов", — говорится в тексте документа.
Согласно заявлению, эксперты основывались на оценке "доступных на сегодняшний день результатов и предоставленной Украиной информации".
Как подчеркнул глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, агентство готово "проводить и дальше такую верификационную деятельность на Украине".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Министерство обороны страны располагает сведениями о планах киевского режима применить "грязную бомбу", обвинив в этом Москву.
Киев на фоне этих заявлений запросил проверку экспертами МАГАТЭ украинских объектов.
https://1prime.ru/energy/20221103/838703805.html
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