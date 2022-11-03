ВЕНА, 3 ноя — ПРАЙМ. Очередное заседание кризисного штаба по энергетике прошло в кабмине Австрии, участники отчитались о мерах, принятых для подготовки к зимнему периоду, сообщила в четверг пресс-служба правительства. Эксперт заявил, что Европе придется отложить отказ от атомной энергетики

"В среду вечером кризисный кабинет федерального правительства вновь собрался в ведомстве федерального канцлера. Помимо членов правительства и ответственных министров, в мероприятии приняли участие эксперты из области безопасности, энергетики, бизнеса и рынка труда, в том числе член правления E-Control (национальный регулятор в сфере энергетики — ред) Вольфганг Урбанчич, президент Финансового совета Кристоф Бадельт, директор института исследований IHS Клаус Нойссер и старший экономист института экономических исследований WIFO Йозеф Баумгартнер", — сообщило ведомство.

Цель нынешних консультаций — "использовать оценки экспертов и ответственных министерств для наилучшей подготовки к будущим сценариям", связанным с экономическим и энергетическим кризисами в ЕС, вызванными в том числе рядом санкционных мер в связи с военной операцией на Украине, говорится в сообщении. Основное внимание на встрече было уделено "вопросам энергоснабжения, экономическим прогнозам и изменениям на рынке труда", сообщило ведомство.

В частности, участники обсудили подготовку к отопительному сезону в 2023/2024 годов на фоне того, что "снабжение домохозяйств и предприятий на эту зиму обеспечивается наилучшим образом", говорится в сообщении. В частности, было заявлено о том, что "для наполнения газохранилищ следующей весной" предприняты следующие шаги: правительство Австрии "проводит кампанию на европейском уровне за совместную закупку природного газа", о чем Еврокомиссия "уже представила конкретное предложение по этому поводу", а также "была заключена договоренность с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о поставках природного газа в 2023/2024 годах".

"Все эти меры также важны для снижения цен на энергию в долгосрочной перспективе. Помимо последовательного расширения использования возобновляемых источников энергии на всех уровнях, это также требует фундаментальной реформы энергетического рынка на европейском уровне. На европейском уровне уже принято решение о "сборе солидарности" со случайной прибыли, полученной энергетическими компаниями в результате кризиса. В настоящее время прорабатывается реализация на национальном уровне. Вопросы, которые необходимо прояснить, включают в себя то, как можно обеспечить инвестиции в возобновляемые источники энергии, которые важны для будущего", — говорится в сообщении.

Ранее в текущем году Евросоюз уже согласовал ряд мер для разрешения энергетического кризиса. В частности, было принято решение об экономии газа и электричества, о взимании дополнительных сборов со сверхприбылей определенных компаний, работающих в сфере ископаемых видов топлива, а также об ограничении прибылей компаний, производящих электричество из дешевых источников, например на основе атомной энергии. Также ЕС принял закон о минимальном пороге (80%, а со следующего года — 90%) наполнения хранилищ газом к 1 ноября.

ЕС весной создал энергетическую платформу, которая должна была способствовать подготовке к совместным покупок в ЕС газа и водорода. Платформа является добровольным механизмом. Пока совместных закупок не проводилось.

В Австрии отчитались о том, что газохранилища на 1 ноября заполнены более чем на 90 процентов, а аналогичные хранилища крупнейшей нефтегазовой компании OMV — более чем на 100 процентов. Также в ходе визита канцлера Карла Нехаммера в ОАЭ в октябре было заключено соглашение, которое предусматривает, что компания OMV получит от Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) cжиженный природный газ в энергетическом эквиваленте, соответствующем годовому потреблению 65 тысяч домохозяйств с газовым отоплением, сообщила ранее пресс-служба правительства.