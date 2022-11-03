МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на газ относительно стабилизировались, и из-за этого некоторые оптимисты уже говорят, что энергетический кризис в Европе подошел к своему концу, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Однако издание предупреждает, что пока слишком рано говорить о преодолении кризиса. "Не допустить банкротства". Европа увязла в трясине энергетического кризиса

В материале отмечается, что на редкость теплая погода для осени, активная закупка СПГ и заполненность газовых хранилищ привели к тому, что энергетическая обстановка в Европе стала более спокойной, и цены на газ начали постепенное снижение. Однако издание предупреждает: цены опять потянутся вверх, когда настанут холода, а поставки на рынке СПГ сократятся за счет потребителей-конкурентов из Азии.

По мнению газеты, настоящие тяготы для Европы еще даже не начались.

Консалтинговое агентство Rystad Energy обрисовало три возможных сценария для Европы, сообщает Deutsche Wirtshcafts Nachrichten.