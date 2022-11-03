Deutsche Wirtschafts Nachrichten: названы три возможных сценария развития энергокризиса для ЕС
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Цены на газ относительно стабилизировались, и из-за этого некоторые оптимисты уже говорят, что энергетический кризис в Европе подошел к своему концу, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Однако издание предупреждает, что пока слишком рано говорить о преодолении кризиса.
В материале отмечается, что на редкость теплая погода для осени, активная закупка СПГ и заполненность газовых хранилищ привели к тому, что энергетическая обстановка в Европе стала более спокойной, и цены на газ начали постепенное снижение. Однако издание предупреждает: цены опять потянутся вверх, когда настанут холода, а поставки на рынке СПГ сократятся за счет потребителей-конкурентов из Азии.
По мнению газеты, настоящие тяготы для Европы еще даже не начались.
Консалтинговое агентство Rystad Energy обрисовало три возможных сценария для Европы, сообщает Deutsche Wirtshcafts Nachrichten.
Так, в рамках первого сценария Россия сохраняет свой текущий уровень экспорта газа в Европу, при этом ЕС вводит эмбарго на российскую нефть. Такой сценарий все равно будет означать кризис в Европе, однако он не станет катастрофическим, даже если зима 2023 года будет очень суровой.
В рамках второго сценария Россия полностью прекращает поставки своего газа в Европу через территорию Украины, и тогда Европа недосчитается еще 10-12 миллиардов кубометров голубого топлива в год. По мнению агентства, в таком случае ЕС понесет дополнительные издержки на миллиарды евро.
И, наконец, третий и самый "экстремальный" сценарий подразумевает тотальную "энергетическую войну", в рамках которой Россия прекратит поставки даже по "Турецкому потоку", пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В случае такого исхода Европа недосчитается ещё 15 миллиардов кубометров газа, а это будет означать его катастрофическую нехватку. Согласно подсчетам экспертов, к ноябрю 2023 года газовые хранилища опустеют.
Европейским властям следовало бы внимательно изучить этот анализ, прежде чем принимать какие-либо решения, подытожило издание.
https://1prime.ru/energy/20221103/838704809.html