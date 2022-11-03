Еврокомиссия представит пакет энергетической поддержки Западных Балкан
Еврокомиссия представит пакет энергетической поддержки Западных Балкан на миллиард евро
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия представит пакет энергетической поддержки Западных Балкан в виде грантов в размере миллиарда евро, средства могут начать поступать с января 2023 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции.
"Комиссия представит значительный пакет энергетической поддержки для Западных Балкан. Он содержит 1 миллиард евро грантов", — сказала она.
Пакет энергетической помощи будет состоять из двух частей. Первая часть в размере 500 миллионов евро нацелена на смягчение влияния энергокризиса на население, малый и средний бизнес.
Вторая часть средств будет выделена Еврокомиссией в срок от года до трех лет, в том числе с целью диверсификации поставок энергии, развития возобновляемых источников и расширения сети газовых соединительных линий.
https://1prime.ru/energy/20221103/838705273.html
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