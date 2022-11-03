БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия представит пакет энергетической поддержки Западных Балкан в виде грантов в размере миллиарда евро, средства могут начать поступать с января 2023 года, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции. Еврокомиссия выделит гранты на поддержку Молдавии

"Комиссия представит значительный пакет энергетической поддержки для Западных Балкан. Он содержит 1 миллиард евро грантов", — сказала она.

Пакет энергетической помощи будет состоять из двух частей. Первая часть в размере 500 миллионов евро нацелена на смягчение влияния энергокризиса на население, малый и средний бизнес.

Вторая часть средств будет выделена Еврокомиссией в срок от года до трех лет, в том числе с целью диверсификации поставок энергии, развития возобновляемых источников и расширения сети газовых соединительных линий.