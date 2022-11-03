МАДРИД, 3 ноя — ПРАЙМ. Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk (Maersk) инвестирует 10 миллиардов евро в производство "зеленого метанола" в Испании, сообщило правительство королевства в распространенном в четверг пресс-релизе.

"В случае с Испанией годовой объем производства (метанола) может достичь двух миллионов тонн. При этом проект предполагает инвестиции вместе с национальными и международными частными партнерами в размере около 10 миллиардов евро", — говорится на сайте правительства.

Согласно пресс-релизу, цель Maersk — производить миллионы тонн "зеленого метанола" для обеспечения всех своих судов к 2040 году. Проект начнется с примерно двадцати крупных судов, которые уже в 2023-2024 годах будут работать на "зеленом метаноле". В рамках этого проекта в Испании потенциально может быть создано приблизительно 85 000 прямых и косвенных рабочих мест.

Датский гигант инвестирует средства в центры по производству метанола в Андалусии и Галисии для развития двух из "пяти или шести" пунктов производства этого углеродно-нейтрального топлива, пишет газета El Pais с ссылкой на источники.

Эти два центра станут вторым и третьим подобным пунктом Maersk. В марте компания сообщила, что первый из них будет находится в Египте.

Также в начале марта компании объявила, что присоединяется к шести мировым компаниями для совместного увеличения производства "зеленого метанола". К этим шести компаниям относятся CIMC ENRIC, European Energy, Green Technology Bank, Orsted, Proman и WasteFuel.

Maersk — вторая по величине судоходная компания в мире, согласно рейтингу портала по анализу морских перевозок Alphaliner. Судоходная и логистическая компания была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Она работает в 130 странах, штат сотрудников превышает 100 тысяч человек. В марте Maersk объявила о прекращении деятельности и продаже своих активов в России.