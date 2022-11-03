МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Росатом" по итогам 2022 года ждет роста своей консолидированной выручки более чем на 15%, до почти 1,7 триллиона рублей, следует из слов генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева. "Росатом" предложил создать план выпуска продукции для ядерной медицины

"Ожидается рекордная консолидированная выручка — только в открытой части она составит почти 1,7 триллиона рублей", — сказал Лихачев на традиционном "дне информирования" российской атомной отрасли.

По итогам 2021 года этот показатель вырос почти на 20% и составил почти 1,45 триллионов рублей. Такой рост произошел преимущественно за счет увеличения выручки от реализации проектов по сооружению АЭС, от произведенной электроэнергии, теплоэнергии и мощности, а также за счет увеличения продаж ураносодержащей продукции и услуг по обогащению урана, пояснял "Росатом".