"Росатом" ждет значительного роста выручки в 2022 году
"Росатом" по итогам 2022 года ждет роста выруски более чем на 15 процентов
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МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. "Росатом" по итогам 2022 года ждет роста своей консолидированной выручки более чем на 15%, до почти 1,7 триллиона рублей, следует из слов генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.
"Ожидается рекордная консолидированная выручка — только в открытой части она составит почти 1,7 триллиона рублей", — сказал Лихачев на традиционном "дне информирования" российской атомной отрасли.
По итогам 2021 года этот показатель вырос почти на 20% и составил почти 1,45 триллионов рублей. Такой рост произошел преимущественно за счет увеличения выручки от реализации проектов по сооружению АЭС, от произведенной электроэнергии, теплоэнергии и мощности, а также за счет увеличения продаж ураносодержащей продукции и услуг по обогащению урана, пояснял "Росатом".
https://1prime.ru/energy/20221103/838706076.html
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