МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Бесперебойную схему работы нефтегазовых проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" позволит обеспечить осуществленная перерегистрация их операторов в российскую юрисдикцию, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. "Сахалин — 2" изменил стратегию работы на месторождениях

Глава Минэнерго отметил, что газоснабжение Дальневосточного федерального округа, Калининградской области и Крыма стоит на особом контроле Минэнерго.

"Для обеспечения газоснабжения Дальневосточного округа реализована схема бесперебойного функционирования проектов "Сахалин-1", "Сахалин-2" путем перерегистрации в российскую юрисдикцию и смены оператора", — сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Что касается газоснабжения Крыма, то там обеспечена дополнительная закачка газа в Глебовское подземное газохранилище, а также на период ОЗП увеличены поставки газа по магистральному газопроводу Краснодарский край – Крым на 760 миллионов кубометров. Кроме того, до декабря будет введена в эксплуатацию новая газораспределительная станция в Керчи, что позволит увеличить пропускную способность этого газопровода в 1,3 раза, добавил Шульгинов.

Россия из-за недружественных действий иностранных государств сменила операторов СРП-проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", создав новые российские юрлица.

Нового оператора "Сахалин-2" государство зарегистрировало летом, сменив Sakhalin Energy на ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% плюс одна акция у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться с прежними долями участия, но им воспользовались только японские Mitsui&Co (доля 12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%). Англо-голландская Shell (27,5% минус одна акция) приняла решение уйти.

Перевод "Сахалина-1" на одноименное российское ООО был осуществлен в октябре. Вместо Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владеющей 30% в проекте, управление пока взяла структура "Роснефти" (доля 20%) "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Exxon, которая объявила весной форс-мажор, в итоге остановивший добычу нефти и газа, покинула проект. Также в числе участников "Сахалина-1" — японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%), которые пока заявляют о желании остаться.