Власти Херсона рассказали, когда восстановят электроснабжение в регионе
Власти Херсона заявили, что электроснабжение в регионе восстановят уже сегодня
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МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Электроснабжение в Херсоне, нарушенное из-за теракта на ЛЭП, планируется восстановить уже сегодня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Электроснабжение отсутствует только в областном центре. По всей остальной территории Херсонской области проблем нет. Сейчас уже выехали бригады, которые проведут ремонтные работы, и энергоснабжение планируется запустить уже сегодня", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в воскресенье в Херсонской администрации заявили, что в регионе из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества.
В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы, подчеркнул Сальдо.
https://1prime.ru/energy/20221106/838723240.html
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