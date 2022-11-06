МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Электроснабжение в Херсоне, нарушенное из-за теракта на ЛЭП, планируется восстановить уже сегодня, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Города в Херсонской области остались без света и воды из-за теракта на ЛЭП

"Электроснабжение отсутствует только в областном центре. По всей остальной территории Херсонской области проблем нет. Сейчас уже выехали бригады, которые проведут ремонтные работы, и энергоснабжение планируется запустить уже сегодня", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее в воскресенье в Херсонской администрации заявили, что в регионе из-за теракта, организованного украинскими диверсантами, прекращена подача воды и электричества.

В причинах случившегося будут разбираться соответствующие правоохранительные органы, подчеркнул Сальдо.