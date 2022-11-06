КИШИНЕВ, 6 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудит с руководством Молдавии ситуацию с энергетическим кризисом в республике. Эксперт предрек жителям Молдавии трудности с "выживанием" этой зимой

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.

"Я с нетерпением жду встречи с (президентом Молдавии — ред.) Майей Санду, в середине недели я посещу с визитом Молдавию. Мы обсудим тяжелую энергетическую ситуацию в республике. Мы работаем над дополнительной поддержкой, чтобы помочь Молдавии в ее насущных потребностях в газе и электроэнергии", — написала фон дер Ляйен в Twitter.

Европейский чиновник не уточнила точную дату своего визита в республику.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.