МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз зависит от экспорта китайской продукции больше, чем от российских энергоресурсов, при достижении климатической нейтральности, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Минэкономразвития примет участие в конференции ООН по изменению климата

Евросоюз планирует к середине XXI века свести к нулю чистый объем выбросов парниковых газов, таким образом став климатически нейтральным регионом. К 2030 году сообщество должно сократить объем выбросов не менее чем на 55% по сравнению с 1990 годом. Еврокомиссия приняла ряд предложения для приведения климатической, энергетической, транспортной, и налоговой политики ЕС в соответствие с целью 2030 года.

"Китай играет ключевую роль во многих цепочках поставок. Наша зависимость от Китая в стратегии зеленой трансформации превышает зависимость от ископаемого топлива из России", — отметил он в публикации на портале европейской внешнеполитической службы.

По словам главы дипломатии, зависимость Евросоюза от китайских магния и редкоземельных металлов составляет 90%, от солнечных батарей — 80%. На этом фоне сообщество должно принять меры по поиску альтернативных источников продукции, отметил он.

Боррель добавил, что Китай, являясь конкурентом ЕС, остается ключевым экономическим партнером региона.