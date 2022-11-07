МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Индийская нефтегазовая компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) обратилась к новому российскому оператору "Сахалина-1" с просьбой сохранить за ней долю в проекте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. СМИ: итальянская Eni в ноябре возобновит поставки венесуэльской нефти

"Да", — ответил собеседник Рейтер на вопрос о том, подала ли ONGC заявку на сохранение своей доли в проекте. ONGC в "Сахалине-1" принадлежит 20%.

Ранее агентство сообщало, что ONGC будет защищать свою долю и может даже рассмотреть возможность приобретения дополнительной доли.

На прошедшей неделе решение остаться в проекте приняла японская компания Sodeco: телеканал NHK со ссылкой на источники сообщал, что акционеры Sodeco единогласно проголосовали за продолжение участия в "Сахалине-1". Японское правительство, являющееся одним из акционеров Sodeco, решило остаться в проекте "Сахалин-1", так как страна нуждается в стабильных поставках энергоносителей, отмечала ранее газета Nikkei.

Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового — российского — оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited ("дочка" Exxon Mobil), из-за действий которого добыча на проекте остановилась. Новый оператор был зарегистрирован в Южно-Сахалинске 14 октября, управлять им будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.

Помимо ONGC. в число участников проекта входят "Роснефть" (20%) и японская Sodeco (30%). Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел в нем долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, что в итоге остановило там добычу газа и нефти.