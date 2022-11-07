МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с энергообеспечением на Украине сложная, особенно в северном и центральном регионах, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Польские власти обяжут украинских беженцев платить за жилье

"Ситуация (с энергообеспечением) остается достаточно сложной. Пять массированных ракетных атак и множество более мелких не прошли незаметно для нашей энергосистемы. Ремонтные бригады работают 24/7, чтобы ликвидировать повреждения. Ситуация наиболее сложная в Киевском и Харьковском регионах", — заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.

Кудрицкий отметил, что дефицит мощности в этих регионах — более тысячи мегаватт, поэтому применяются почасовые и аварийные отключения.

"Потребителям этих регионов нужно потерпеть несколько дней, при условии, что не будет обстрелов, чтобы ощутимые улучшения были для наших потребителей, чтобы графики отключений были более комфортными", — добавил Кудрицкий.

ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.