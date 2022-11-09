МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Правительство Великобритании заинтересовано в заключении долгосрочных сделок на покупку газа с иностранными государствами для обеспечения энергетической безопасности страны, однако недавнее падение оптовых цен заставило пересмотреть цену, которую королевство готово заплатить, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве. Во Франции на Рождество подорожают устрицы

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в октябре заявила, что помимо наращивания собственного производства энергии страна рассматривает возможность заключения "долгосрочных контрактов в сфере энергетики с другими странами". Однако она добавила, что пока "не подписала никакой сделки".

Как отмечает Financial Times, переговоры не увенчались успехом, поскольку минфин Британии выступал против долгосрочных контрактов в то время, когда мировые цены на газ были очень высокими, опасаясь, что они не будут соответствовать соотношению цены и качества. В частности, как пишет издание со ссылкой на источники, экс-глава минфина Квази Квартенг помешал Трасс заключить 20-летний контракт на покупку газа у Норвегии посчитав, что соглашение может в конечном итоге оказаться непомерно дорогим.

Новый британский премьер Риши Сунак, как сообщает газета со ссылкой на источники на Даунинг-стрит, по-прежнему заинтересован в заключении долгосрочных сделок с третьими странами, но недавнее падение оптовых цен на газ привело к пересмотру цен, которые Великобритания готова платить за импорт. "Вначале была большая спешка в заключении этих сделок, но затем цена на газ начала падать. Люди снова начали присматриваться к этому", — приводит издание слова одного из правительственных источников.

Весь октябрь стоимость газа с поставкой в следующем месяце в целом демонстрировала устойчивое снижение. Хотя в начале ноября цены превышали 1400 долларов за тысячу кубометров, в понедельник они опускались ниже 1100 долларов, однако накануне вновь выросли.

Ранее издание Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что Великобритания намерена заключить сделку с США на покупку сжиженного природного газа (СПГ), королевство надеется приобрести около 10 миллиардов кубометров газа в течение ближайшего года. Кроме того, как отмечалось, соглашение между США и Великобританией будет включать в себя программу по развитию возобновляемых источников энергии и обязательства о совместной работе по реализации будущих проектов в области ядерной энергетики.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.