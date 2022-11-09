МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Странам ОПЕК+, возможно, придется пересмотреть свое решение сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Россия и Африка выступят с общей повесткой в ОПЕК, заявили в МИД

"С моей точки зрения, недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки было беспрецедентным. Конечно, страны хотят цены повыше. Но когда они понимали, что мир стоял на пороге рецессии, они вели себя более ответственно. Однако в этот раз все было совершенно наоборот. Возможно, им придется пересмотреть это решение", — заявил Бироль в интервью Bloomberg TV.

Он добавил, что когда цены на нефть приближаются к отметке в 100 долларов за баррель, то вряд ли кто-то может выступить в защиту решения альянса. По его мнению, такой шаг со стороны ОПЕК+ способствует ускорению инфляции и ослаблению экономики, особенно в развивающихся странах.

Практически все страны, отметил Бироль, "хотели услышать хорошие и обнадеживающие новости от членов ОПЕК+, но, к сожалению, они так их и не получили".

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября ОПЕК+ вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки с целевого уровня августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс говорил, что экономику Европы ожидает рецессия, США, возможно, также движутся в эту сторону. Он также сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале и в начале 2023 года, поэтому и было принято решение вновь сократить добычу.