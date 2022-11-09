МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Затраты на отопление перед новым зимним сезоном в Австрии выросли в разы — цены на газ, мазут и пеллеты (топливо для печей и котлов в виде прессованных гранул) стали на порядок выше, чуть менее значительно подорожали дрова и дизель, говорится в обзоре, подготовленном и опубликованном Австрийским энергетическим агентством (АЕА). Европа проиграла войну за независимость от России и попала в плен к США

По данным агентства, которое оперирует статистическими данными за первые девять месяцев текущего года, наиболее сильно выросли цены на газ, мазут и пеллеты. Последние используют для отопления, согласно информации статистического ведомства Австрии, более чем в 660 тысячах домохозяйств в стране. Стоимость данного вида топлива выросла в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на более чем 148 процентов, сообщило агентство.

Дрова за тот же период подорожали на 67,9 процента, мазут — на 105,3 процента. К примеру, стандартный объем мазута в три тысячи литров в сентября стоил на 2,5 тысячи евро (примерно 150 тысяч рублей — ред) дороже, чем в сентябре 2021 года, поясняется в обзоре, опубликованном на сайте агентства.

Аналогично подорожал в Австрии газ — на 113 процентов, исходя из сравнения показателей сентября 2021 и 2022 годов. Стоимость центрального отопления за тот же период выросла на 62 процента, цены на дизель — на 52,7 процента, электричество — 36,8 процента, бензин — 30,5 процента. Общий рост энергетического ценового индекса, который отражает стоимость энергии, увеличился за тот же период на 55 процентов, говорится в обзоре агентства.

Австрийское энергетическое агентство — научная экспертная организация, которая также реализует инициативу klimaaktiv по защите климата от имени федерального правительства Австрии. Членами агентства являются федеральное правительство, все федеральные земли, важные компании в энергетическом и транспортном секторах, заинтересованные группы и научные организации, говорится на сайте организации.