МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия намерены до 2022 конца года подписать межправсоглашение по обращению с отработавшим ядерным топливом, сообщил глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич. Россия и Белоруссия готовятся подписать правила общего рынка электроэнергии

Стороны обсуждают вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики, в том числе создание общих энергорынков, в Могилеве на заседании комиссии Парламентского собрания по энергетике и транспорту.

"До конца года планируется подписание межправительственного соглашения по обращению с отработавшим ядерным топливом", — сказал Каранкевич. Его слова приводит Telegram-канал белорусского ведомства.

Как пояснил министр, это предусмотрено союзной программой по развитию атомной энергетики. По словам Каранкевича, практически все пункты программы выполнены, в том числе приняты указ №137, которым утверждено положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, а также закон "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии".