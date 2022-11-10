МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Молдавия этой зимой дополнительно потратит на энергоносители более 1 миллиарда долларов из-за ограничения российских поставок, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа. Глава Молдавии назвала решение "Газпрома" по поставкам политическим

Отмечается, что документ будет представлен иностранным лидерам и дипломатам в ходе конференции по вопросу поддержки Молдавии 21 ноября.

"В так называемом рабочем документе затраты оцениваются в 1,1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) и говорится, что Молдавии потребуется зарубежная помощь на сумму около 450 миллионов, чтобы покрыть дефицит бюджета… в период отопительного сезона. В нем также содержится призыв предоставить военную помощь", — говорится в сообщении агентства.

В документе описывается тяжелая ситуация, которая сложилась в экономике страны: семикратное увеличение цен на газ, четырехкратный рост цен на электричество, инфляция в 34%, падение уровня реальных доходов на 12%.