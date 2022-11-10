МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Немецкий энергоконцерн Uniper не планирует строить новые АЭС в Швеции, сообщает Шведское радио со ссылкой на представителя компании. В Швеции не знают, кто ответственен за взрывы на "Севпотоках"

Как сообщил радиостанции пресс-секретарь Uniper Георг Опперманн, компания не планирует строить новые АЭС в Швеции, в том числе через дочерние предприятия.

При этом Шведское радио отмечает, что это идет вразрез с заявлениями главы шведской дочерней компании Uniper Осы Карлссон. Ранее она выражала надежду на то, что новая АЭС в Швеции может появиться в первой половине 2030-х годов в районе населенного пункта Барсебек, где уже сейчас располагается одна АЭС.