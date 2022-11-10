МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. "Росгеология" разработала собственную технологию по поиску пропущенных залежей углеводородов при бурении в скважинах, реализовала пилотные проекты для "Роснефти" и "Лукойла", сообщил глава компании Сергей Горьков. "Росгеология" изучит инвестпрограмму на 2023 год

"У нас есть… технология по поиску пропущенных залежей… Она построена на основе искусственного интеллекта. Мы реализовали пилотный проект и для "Роснефти", и для "Лукойла"… Это наша технология, которую мы придумали за счет моделирования и геофизики: как искать залежи, которые при бурении скважин пропустили, забыли про них, а они есть", — сказал Горьков журналистам.

Также он отметил, что сейчас компания предлагает эту технологию Узбекистану и Объединенным Арабским Эмиратам.