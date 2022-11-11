МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Топливные компании предупредили перевозчиков, что поэтапно пересматривают цены на дизель, пишут "Известия" со ссылкой на письмо компании "Газпромнефть — Региональные продажи". Розничная цена дизеля в России в октябре выросла на 1,1 процента

С новой стоимостью первыми столкнутся Новосибирская, Омская, Кемеровская области и другие. Для них скидка составит 0%. Раньше скидки на дизельное топливо составляли 8–12.

При этом предпринимателям, которые потребляют в месяц до 100 тысяч литров, придется уплатить сервисный сбор в 3,61%. В частности, это будет касаться АЗС "Газпромнефти" и онлайн-платформы компании "Опти24".

В ассоциации "Грузавтотранспорт" рассказали, что аналогичные письма предприниматели получили и от других топливных компаний. Больше половины рынка приходится на ИП, которые в месяц покупают до 100 тысяч литров, около 10% — на крупные компании, которые потребляют до 3 миллионов литров. Для последних новая скидка составляет 3,6%, однако ее нивелирует сервисный сбор аналогичной величины, уточнили в бизнес-объединении.

В ассоциации уверены, что подорожание продукции может быть критичным для рынка.