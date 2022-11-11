МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Подготовка к отопительному сезону в осенне-зимнем периоде (ОЗП) 2022-2023 годов завершена: паспорта готовности получили 96% субъектов энергетики и 97% объектов, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Газпром" отметил повышение роли газа в мировом энергобалансе

"Итоговые данные о подготовке и выдаче паспортов таковы: 96% субъектов энергетики — это энергокомпании, имеющие сети классом напряжения 110 киловольт и выше, генерации 25 мВт и выше, — получили паспорта готовности". — сказал он в ходе совещания "Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2022-2023 годов".

В частности, паспорта получили 505 из 527 компаний. При этом 22 компании продемонстрировали неготовность к прохождению ОЗП. Министр добавил, что компании, не получившие паспорта (четыре генерирующие и 18 сетевых) продолжат подготовку под контролем региональных штабов с целью завершить все мероприятия "в возможно короткие сроки".

"По объектам энергетики — 97% объектов, то есть 1006 из 1034, также получили паспорта готовности. 26 объектов — нет. Из этих 26 особо значимые — это Амурская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2 и Хабаровская ТЭЦ-1 ДГК "Русгидро", — также рассказал Шульгинов.