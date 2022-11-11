МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Свыше тысячи грузов с комплектующими солнечных батарей из Китая заблокированы в портах США с июня на фоне предполагаемых Западом нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая со стороны властей КНР, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Equinor купит разработчика солнечных батарей BeGreen

В США 21 июня вступил в силу закон о запрете импорта из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и санкционном преследовании тех, кто несет ответственность за использование подневольного труда в этом регионе, подписанный президентом США Джо Байденом в декабре 2021 года.

"Таможенно-пограничная служба США изъяла 1053 партии оборудования для солнечной энергетики между 21 июня… и 25 октября", — заявило агентству американское пограничное ведомство.

По данным Рейтер, общая стоимость изъятых грузов достигает нескольких сотен миллионов долларов США.

Кроме того, в Вашингтоне утверждали, что в регионе практикуются принудительные стерилизация и аборты, жесткий контроль над рождаемостью, изнасилования, пытки, подневольный труд, "драконовские ущемления свобод вероисповедания, слова и передвижения". В свою очередь, представитель китайского МИД призвал страны G7 перестать вмешиваться в дела других государств и провоцировать конфронтацию.