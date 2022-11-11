МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в Единой энергетической системе (ЕЭС) РФ в предстоящий осенне-зимний период (ОЗП) может быть на 1,5% больше, чем годом ранее, сообщил председатель правления Системного оператора ЕЭС Федор Опадчий. Минэнерго зафиксировало снижение аварийности в сетях в 2022 году

Согласно его презентации в ходе совещания "Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2022-2023 годов", "прирост потребления в ЕЭС в отопительном сезоне может достичь 1,5% по сравнению с прошлым ОЗП".

Опадчий также рассказал, что по состоянию на 10 ноября энергопотребление в ЕЭС России увеличилось на 1,6% к аналогичному периоду 2021 года. При этом он отметил, что среди отраслей отмечается снижение потребления в черной металлургии и машиностроении.

Говоря о потреблении мощности в единой энергосистеме, Опадчий напомнил, что в прошлый ОЗП был достигнут исторический максимум в 161,4 ГВт.

"На эту зиму прогнозируем плюс 1,2 ГВт — до 162,6 ГВт. Ожидаем, что исторические максимумы будут обновлены в ОЭС Юга, ОЭС Сибири и ОЭС Востока", — рассказал он.