МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. РЖД не выполняют свои обязательства перед энергокомпаниями, нарушая ритмичность поставок топлива, рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением

"Энергокомпании, такие как "Русгидро" и "Интер РАО", отмечают, что сроки и объемы поставок топлива с целью обеспечения безопасного прохождения осенне-зимнего периода не соответствуют условиям заключенных контрактов. Несмотря на установленный приоритет для завоза топлива на нужды энергетики, на предприятия ЖКХ, РЖД не выполняют свои обязательства, нарушая ритмичность таких поставок", — заявил Шульгинов на совещании об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к зиме.

При этом он отметил, что согласно результатам мониторинга обеспечения предприятий энергетики и ЖКХ угольным топливом в регионах можно сказать, что на складах создан запас топлива, соответствующий нормативам Минэнерго, и даже превышает нормативы.

Так, согласно презентации замминистра энергетики Евгения Грабчака, текущие запасы угля на станциях составляют 15,7 миллиона тонн, мазута — 2,3 миллиона тонн, дизельного топлива — 316,6 тысячи тонн.

"Но ввиду отсутствия ритмичности нужно держать этот параметр на особом контроле, компании этим занимаются. И мы теперь тоже будем периодически заслушивать этот вопрос на совещаниях в Министерстве энергетики", — добавил Шульгинов.