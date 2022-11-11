МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. РЖД не выполняют свои обязательства перед энергокомпаниями, нарушая ритмичность поставок топлива, рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов

Шульгинов поручил обеспечить Мариуполь резервным энергоснабжением

"Энергокомпании, такие как "Русгидро" и "Интер РАО", отмечают, что сроки и объемы поставок топлива с целью обеспечения безопасного прохождения осенне-зимнего периода не соответствуют условиям заключенных контрактов. Несмотря на установленный приоритет для завоза топлива на нужды энергетики, на предприятия ЖКХ, РЖД не выполняют свои обязательства, нарушая ритмичность таких поставок", — заявил Шульгинов на совещании об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к зиме.

При этом он отметил, что согласно результатам мониторинга обеспечения предприятий энергетики и ЖКХ угольным топливом в регионах можно сказать, что на складах создан запас топлива, соответствующий нормативам Минэнерго, и даже превышает нормативы.

Так, согласно презентации замминистра энергетики Евгения Грабчака, текущие запасы угля на станциях составляют 15,7 миллиона тонн, мазута — 2,3 миллиона тонн, дизельного топлива — 316,6 тысячи тонн.

"Но ввиду отсутствия ритмичности нужно держать этот параметр на особом контроле, компании этим занимаются. И мы теперь тоже будем периодически заслушивать этот вопрос на совещаниях в Министерстве энергетики", — добавил Шульгинов.