МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по итогам 10 месяцев 2022 года находятся на высоком уровне: 100,4% против 99,5% за аналогичный период 2021 года, рассказала заместитель председателя правления "Совета рынка" Наталия Заикина. "Совет рынка" прокомментировал инициативу увеличения платы для ГЭС

"Расчеты на ОРЭМ по итогам 10 месяцев 2022 года находятся на высоком уровне: 100,4% против 99,5% за аналогичный период 2021 года", — сказала она в ходе совещания "Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2022-2023 годов".

Платежная дисциплина на оптовом энергорынке, по ее словам, стабильная, проблем с неплатежами в текущих экономических условиях не отмечается. "Только 9% из задолженности в 73,1 миллиарда рублей приходится на действующих участников рынка. Остальная часть — это долги лишенных статуса гарантирующих поставщиков", — добавила она.

Заикина также рассказала про ситуацию на розничном рынке. По итогам января-сентября 2022 года уровень расчетов держится "на достаточно высоком уровне". В частности, задолженность розничных потребителей электроэнергии с начала года выросла на 29,1 миллиарда рублей и на 1 октября 2022 года составила 318,6 миллиарда рублей.

По ее словам, по итогам девяти месяцев отмечается заметное снижение уровня расчетов среди групп потребителей "ЖКХ" (снижение на 1,5%), "Исполнители коммунальных услуг" (УК, ТСЖ, ЖСК) (снижение на 1,2%), "Население" (-0,2%) и "Бюджетные потребители" (-0,8%). При этом снижение в указанных группах было компенсировано улучшением расчетов промышленности и сельхозпроизводителей, отметила она.