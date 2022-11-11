"Совет рынка" заявил о высоком уровне расчетов на рынке электроэнергии в 2022 году
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по итогам 10 месяцев 2022 года находятся на высоком уровне: 100,4% против 99,5% за аналогичный период 2021 года, рассказала заместитель председателя правления "Совета рынка" Наталия Заикина.
"Расчеты на ОРЭМ по итогам 10 месяцев 2022 года находятся на высоком уровне: 100,4% против 99,5% за аналогичный период 2021 года", — сказала она в ходе совещания "Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2022-2023 годов".
Платежная дисциплина на оптовом энергорынке, по ее словам, стабильная, проблем с неплатежами в текущих экономических условиях не отмечается. "Только 9% из задолженности в 73,1 миллиарда рублей приходится на действующих участников рынка. Остальная часть — это долги лишенных статуса гарантирующих поставщиков", — добавила она.
Заикина также рассказала про ситуацию на розничном рынке. По итогам января-сентября 2022 года уровень расчетов держится "на достаточно высоком уровне". В частности, задолженность розничных потребителей электроэнергии с начала года выросла на 29,1 миллиарда рублей и на 1 октября 2022 года составила 318,6 миллиарда рублей.
По ее словам, по итогам девяти месяцев отмечается заметное снижение уровня расчетов среди групп потребителей "ЖКХ" (снижение на 1,5%), "Исполнители коммунальных услуг" (УК, ТСЖ, ЖСК) (снижение на 1,2%), "Население" (-0,2%) и "Бюджетные потребители" (-0,8%). При этом снижение в указанных группах было компенсировано улучшением расчетов промышленности и сельхозпроизводителей, отметила она.
https://1prime.ru/energy/20221111/838792717.html