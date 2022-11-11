ЕРЕВАН, 11 ноя — ПРАЙМ. Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян обсудил в пятницу вопросы строительства нового энергоблока АЭС с делегацией, возглавляемой заместителем генерального директора Госкорпорации "Росатом" по науке и стратегии, председателем совета директоров АО "ТВЭЛ" Юрием Олениным, сообщили в пресс-службе армянского ведомства. Китайская ядерная корпорация заключила договор с "Росатом"

Отмечается, что министр подчеркнул важность сотрудничества с "Росатомом", в том числе в научной, научно-технической сферах, подготовке кадров.

Было отмечено, что Армения имеет научный потенциал в области атомной энергетики и в этой области возможно наладить эффективное сотрудничество с "Росатомом".

"Намечены возможности совместной разработки инновационных технологий и решений в области атомной энергетики. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, связанных со строительством нового энергоблока АЭС", — заявили в пресс-службе.

У Армении сейчас имеется одна АЭС, расположенная возле города Мецамора в 30 километрах к югу от Еревана. Там расположены два энергоблока на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440. Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике. С помощью "Росатома" в прошлом году закончилась его модернизация.

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Речь идет о возможности строительства блока средней мощности или блоков малой мощности.