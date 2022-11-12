МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Выключение приборов из розетки, когда они не используются, может со временем помочь сэкономить немало денежных средств — в этой связи можно упомянуть четыре представителя бытовой техники, которые необходимо отсоединять от сети, отмечается в материале, опубликованном в блоге "Советы для еды и жизни Jinmang" на китайской платформе WeChat. Юрист рассказал, чем опасно утепление квартиры

Первый прибор — водонагреватель. Вытаскивать его вилку из розетки больше всего следует тем людям, которые часто ездят в командировки и не живут дома, поскольку прибор потребляет большое количество энергии, отмечается в статье.

Еще одна категория приборов — телевизионные приставки. "Независимо от того, смотрим мы телевизор или нет, пока устройство подключено к сети, оно будет продолжать работать. В результате за месяц приставка может израсходовать немало энергии", — говорится в материале.

Третий прибор — мультиварка. Чтобы блюдо оставалось теплым, некоторые люди часто не вынимают вилку из розетки после окончания приготовления, и техника потребляет энергию. "На самом деле мультиварка имеет функцию автоматического сохранения тепла. Даже если отсоединить прибор от сети, еда, находящаяся внутри, не остынет быстро и сохранит температуру к моменту приема пищи", — пишет автор.

В этом же ряду упоминается и кондиционер. "Энергопотребление кондиционера довольно высоко. Кроме того, пока прибор подключен к сети, он продолжает находиться в состоянии энергопотребления, что не только приводит к пустой трате электричества, но и постепенно сокращает срок службы устройства. А у некоторых людей дома установлено несколько кондиционеров", — подчеркивается в статье.