Каспийский трубопроводный консорциум восстановил работу одного из причалов
КТК вновь ввел в строй один из выносных причалов на терминале под Новороссийском
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Один из выведенных ранее из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь введен в строй, подрядчик приступает к устранению неполадок на втором, заявил журналистам гендиректор КТК Николай Горбань.
КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.
"Сегодня в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен весь полный объем работ, ВПУ передан в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера", — сказал Горбань.
Он отметил, что продолжительность ремонтных работ была связана с неблагоприятными погодными условиями.
"На сегодняшний день подрядчик переходит к выполнению подготовительных работ по ВПУ-2 на морском терминале. Прогнозировать сроки работ, я думаю, довольно сложно в связи с тем, что погодные условия нам будут диктовать определенные параметры", — заключил гендиректор КТК.