МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Один из выведенных ранее из эксплуатации причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь введен в строй, подрядчик приступает к устранению неполадок на втором, заявил журналистам гендиректор КТК Николай Горбань. Недоплатили. Ветер из Молдавии может подуть в другую сторону от Европы

КТК 22 августа сообщил, что временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройства (ВПУ) на нефтеналивном терминале под Новороссийском из-за обнаружения в них неполадок, в связи с чем заявки грузоотправителей будут выполняться в сниженных объемах.

"Сегодня в полном объеме были завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен весь полный объем работ, ВПУ передан в эксплуатацию, и в настоящий момент уже идет погрузка первого танкера", — сказал Горбань.

Он отметил, что продолжительность ремонтных работ была связана с неблагоприятными погодными условиями. Обсчитались: цены на электричество в Европе провалились в "черную дыру"

"На сегодняшний день подрядчик переходит к выполнению подготовительных работ по ВПУ-2 на морском терминале. Прогнозировать сроки работ, я думаю, довольно сложно в связи с тем, что погодные условия нам будут диктовать определенные параметры", — заключил гендиректор КТК.

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