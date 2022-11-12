МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Молдавии требуется финансовая поддержка на сумму более миллиарда евро на фоне энергетического кризиса, рассказал глава МИД республики Нику Попеску в ходе Парижского форума. Эксперт предрек жителям Молдавии трудности с "выживанием" этой зимой

"У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа", — передают его слова молдавские Telegram-каналы.

По словам министра, Кишинев ищет решение проблемы и другие источники поставок, однако стране необходим дополнительный пакет поддержки на 1,1 миллиарда евро. Вопрос о выделении Молдавии этой суммы обсудят на очередном совещании в рамках "Платформы поддержки Молдавии", которое состоится в Париже 21 ноября.

Молдавия сейчас переживает тяжелейший энергокризис. В стране действует режим жесткой экономии, жителей призывают ограничить потребление энергоресурсов, а "Молдовагаз" с августа прекратил поставки топлива должникам.

Кроме того, "Газпром" в текущем месяце не смогла нарастить прокачку газа в республику в связи с проблемами в украинском транзите. Из 5,7 миллиона кубов российского сырья Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а остальные 2,3 миллиона отправятся в Приднестровье.