Молдавия попросила дополнительную финансовую помощь на фоне энергокризиса
МИД Молдавии заявил, что стране требуется 1,1 миллиарда евро для борьбы с энергокризисом
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Молдавии требуется финансовая поддержка на сумму более миллиарда евро на фоне энергетического кризиса, рассказал глава МИД республики Нику Попеску в ходе Парижского форума.
"У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа", — передают его слова молдавские Telegram-каналы.
По словам министра, Кишинев ищет решение проблемы и другие источники поставок, однако стране необходим дополнительный пакет поддержки на 1,1 миллиарда евро. Вопрос о выделении Молдавии этой суммы обсудят на очередном совещании в рамках "Платформы поддержки Молдавии", которое состоится в Париже 21 ноября.
Молдавия сейчас переживает тяжелейший энергокризис. В стране действует режим жесткой экономии, жителей призывают ограничить потребление энергоресурсов, а "Молдовагаз" с августа прекратил поставки топлива должникам.
Кроме того, "Газпром" в текущем месяце не смогла нарастить прокачку газа в республику в связи с проблемами в украинском транзите. Из 5,7 миллиона кубов российского сырья Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а остальные 2,3 миллиона отправятся в Приднестровье.
https://1prime.ru/energy/20221112/838799929.html
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