МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Электроэнергия отключена во всем Херсоне из-за разрушений на энергообъектах, сообщил исполнительный директор украинской частной компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. Тысячи жителей ДНР остались без света

"Там не то что графиков — там вообще нет электроэнергии", — цитирует его издание Obozrevatel.ua.

По словам Сахарука, восстановление инфраструктуры займет примерно месяц.

Что касается энергоснабжения Украины, самая тяжелая ситуация наблюдается на севере и в центре страны, сообщил топ-менеджер. Кроме того, ощущается нехватка оборудования для передачи тока от генераторов, отметил он.

В воскресенье 6 ноября теракт на ЛЭП Берислав-Каховка оставил без света и воды жителей десятка городов в Херсонской области.