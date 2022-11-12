Херсон оказался полностью обесточен из-за поврежденной энергосистемы
В ДТЭК сообщили, что восстановление разрушенной энергосистемы Херсона займет около месяца
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МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Электроэнергия отключена во всем Херсоне из-за разрушений на энергообъектах, сообщил исполнительный директор украинской частной компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Там не то что графиков — там вообще нет электроэнергии", — цитирует его издание Obozrevatel.ua.
По словам Сахарука, восстановление инфраструктуры займет примерно месяц.
Что касается энергоснабжения Украины, самая тяжелая ситуация наблюдается на севере и в центре страны, сообщил топ-менеджер. Кроме того, ощущается нехватка оборудования для передачи тока от генераторов, отметил он.
В воскресенье 6 ноября теракт на ЛЭП Берислав-Каховка оставил без света и воды жителей десятка городов в Херсонской области.
https://1prime.ru/energy/20221112/838800459.html
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