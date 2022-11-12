МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Украинская ДТЭК может перейти к более длительным отключениям электроэнергии в Киеве с приходов низких температур, если пропускная способность сетей останется на прежнем уровне, предупредил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук. Бунт на пустой желудок: еще одна страна усомнилась в евроинтеграции

"Если специалисты ДТЭК не успеют провести ремонты до похолодания и увеличить объемы подаваемой электроэнергии, то отключения станут более длительными, чем сейчас", — передает его заявление издание BusinessUa.

Сахарук пояснил, что похолодание на пять-семь градусов приводит к росту энергопотребления на десять процентов. При этом сейчас нельзя сказать, как долго жителям города придется оставаться без света: отключения могут длиться четыре часа, как сейчас, или увеличиться до семи часов. Однако, по его словам, длительность отключений можно будет сократить, если "Укрэнерго" нарастит возможности для подачи электричества в Киев.

Исполнительный директор заявил, что ДТЭК продолжает поиск решения для урегулирования ситуации с энергоснабжением и предотвращения чрезмерных нагрузок на энергосети.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о тяжелом положении с энергообеспечением Киева и области. Политик допустил, что при ухудшении ситуации население могут эвакуировать, это станет экстренной мерой.