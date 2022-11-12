МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Массовый протест в связи с ростом цен на продукты и топливо проходит в Берлине в субботу, сообщил корреспондент РИА Новости. "Рекордное повышение". Инфляция в Германии достигла своего пика

В акции, организованной левым движением "Umverteilen" (нем. "Распределение" — ред.), участвует несколько тысяч человек. Демонстранты собрались в центре немецкой столицы, чтобы выступить против роста цен, милитаризма и поставок вооружения.

"Арендная плата уже давно слишком высокая, цены на электричество тоже. Затраты на отопление становятся неподъемными", — говорится на сайте левого объединения.

В тексте отмечается, что такие вещи, как поход в кино с детьми или уличная еда, стали роскошью, а официальные данные об инфляции не соответствуют действительности.

"Мы замечаем, что многие цены удвоились. Только не наши зарплаты и пенсии", — добавляется в анонсе. Бунт на пустой желудок: еще одна страна усомнилась в евроинтеграции

На этом фоне жителей Германии возмущает рост затрат на вооружение. Один из участников протеста отметил, что Берлин и НАТО тратят огромные суммы на "разжигание военных конфликтов ценой благосостояния граждан".

Демонстранты несут плакаты со словами "Переплавим танки в газопроводы", "Не на наших спинах" и требуют распределения имущества и богатств.

В конце прошлой недели немецкое издание Welt am Sonntag сообщило со ссылкой на официальные данные, что в Германии на фоне климатического и энергетического кризиса на митинги еженедельно выходят более ста тысяч человек.