Украина планирует построить модульный ядерный реактор совместно с США
Украина планирует совместно с США построить на своей территории модульный ядерный реактор
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Украина и Соединенные Штаты намерены совместно построить малый модульный ядерный реактор, рассказала в соцсетях украинский посол в США Оксана Маркарова.
По ее словам, о запуске проекта сообщили спецпосланник американского президента Джон Керри и глава украинского минэнерго Герман Галущенко в рамках конференции ООН по климату.
Как планируется, реактор будет размещен на Украине. В нем примут участие "Энергоатом", СНБО и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности Украины. Партнерами выступят компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.
Как правило, малые модульные реакторы устанавливаются на территориях, где нет возможности построить крупную АЭС.
https://1prime.ru/energy/20221113/838804657.html
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