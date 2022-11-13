МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Украина и Соединенные Штаты намерены совместно построить малый модульный ядерный реактор, рассказала в соцсетях украинский посол в США Оксана Маркарова. СМИ узнали, при каком условии Киев продолжит национализацию

По ее словам, о запуске проекта сообщили спецпосланник американского президента Джон Керри и глава украинского минэнерго Герман Галущенко в рамках конференции ООН по климату.

Как планируется, реактор будет размещен на Украине. В нем примут участие "Энергоатом", СНБО и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности Украины. Партнерами выступят компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.

Как правило, малые модульные реакторы устанавливаются на территориях, где нет возможности построить крупную АЭС.