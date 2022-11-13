Жителям Киева предложили уехать из города из-за проблем с энергоснабжением
Депутат горсовета Витренко предложил киевлянам уехать на зиму из-за проблем с энергетикой
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям украинской столицы переждать зимние месяца в других городах из-за проблем с энергоснабжением.
"Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать"- заявил он в эфире телеканала "Киев".
Депутат отметил, что ситуация с энергообеспечением Киева сейчас "сложная", а переезд позволит киевлянам сохранить тот уровень комфорта, к которому они привыкли.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что столица и область испытывают серьезные проблемы с энергетикой. По его словам, в случае ухудшения ситуации власти могут пойти на экстренные меры и эвакуировать жителей.
Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук также предупреждал, что компания может перейти к более длительным отключениям электроэнергии в Киеве с приходом низких температур, если пропускная способность сетей останется на прежнем уровне.
https://1prime.ru/energy/20221113/838804938.html
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