МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям украинской столицы переждать зимние месяца в других городах из-за проблем с энергоснабжением. Жителей Киева предупредили об ухудшении энергоснабжения с приходом холодов

"Если у людей есть более лучшие условия перезимовать в более комфортных условиях, то можно это сделать"- заявил он в эфире телеканала "Киев".

Депутат отметил, что ситуация с энергообеспечением Киева сейчас "сложная", а переезд позволит киевлянам сохранить тот уровень комфорта, к которому они привыкли.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что столица и область испытывают серьезные проблемы с энергетикой. По его словам, в случае ухудшения ситуации власти могут пойти на экстренные меры и эвакуировать жителей.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук также предупреждал, что компания может перейти к более длительным отключениям электроэнергии в Киеве с приходом низких температур, если пропускная способность сетей останется на прежнем уровне.