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Каховскую ГЭС могут законсервировать из-за украинских обстрелов
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Каховскую гидроэлектростанцию могут законсервировать в связи с продолжающимися атаками ВСУ, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, украинские... ПРАЙМ, 13.11.2022
энергетика, новости, каховская гэс, энергетика, херсонская область
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Каховскую гидроэлектростанцию могут законсервировать в связи с продолжающимися атаками ВСУ, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
По его словам, украинские войска не прекращают обстрелы ГЭС и попытки вывести ее из строя. Пока что станция продолжает функционировать, но если ситуация не изменится, власти города могут принять меры.
"Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее консервировать", — заявил Леонтьев в эфире канала "Россия 24".
В конце прошлой неделе Украина выпустила шесть ракет по Каховской ГЭС, одна из которых попала в шлюз дамбы.