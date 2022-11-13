МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Каховскую гидроэлектростанцию могут законсервировать в связи с продолжающимися атаками ВСУ, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Жителям Киева предложили уехать из города из-за проблем с энергоснабжением

По его словам, украинские войска не прекращают обстрелы ГЭС и попытки вывести ее из строя. Пока что станция продолжает функционировать, но если ситуация не изменится, власти города могут принять меры.

"Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее консервировать", — заявил Леонтьев в эфире канала "Россия 24".

В конце прошлой неделе Украина выпустила шесть ракет по Каховской ГЭС, одна из которых попала в шлюз дамбы.