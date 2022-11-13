МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Графики аварийных отключений электроэнергии введены в семи областях Украины в воскресенье, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "Укрэнерго" не исключило перевод плановых отключений в аварийные

"Сейчас, 13 ноября, введены графики аварийных отключений в городе Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.

В компании уточнили, что после стабилизации ситуации в этих областях продолжат действовать плановые отключения.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.