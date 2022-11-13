ТАШКЕНТ, 13 ноя — ПРАЙМ. Авария произошла на одном из энергоблоков Ангренской тепловой электростанции (ТЭС) в Ташкентской области Узбекистана, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства энергетики страны. Узбекистан нарастил поставки российского продовольствия

"Сегодня произошла авария на энергоблоке Ангренской ТЭС в Ташкентской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.

При этом ведомство не уточняет, что конкретно произошло на электростанции и есть ли жертвы и пострадавшие в результате ЧП.

По данным министерства, на ТЭС прибыло его руководство, для устранения ЧП была создана специальная бригада.

"Ремонтные работы будут завершены в короткие сроки", — отмечается в сообщении.

Ангренская ТЭС — одна из двух электростанций в Узбекистане, частично работающих на угле (зимой, в период отопительного сезона). Электростанция обеспечивает электроэнергией основные промышленные объекты и население Ташкентской области.