На одном из энергоблоков ТЭС под Ташкентом произошла авария
На энергоблоке Ангренской ТЭС под Ташкентом произошла авария
Читать 1prime.ru в
ТАШКЕНТ, 13 ноя — ПРАЙМ. Авария произошла на одном из энергоблоков Ангренской тепловой электростанции (ТЭС) в Ташкентской области Узбекистана, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства энергетики страны.
"Сегодня произошла авария на энергоблоке Ангренской ТЭС в Ташкентской области", — говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.
При этом ведомство не уточняет, что конкретно произошло на электростанции и есть ли жертвы и пострадавшие в результате ЧП.
По данным министерства, на ТЭС прибыло его руководство, для устранения ЧП была создана специальная бригада.
"Ремонтные работы будут завершены в короткие сроки", — отмечается в сообщении.
Ангренская ТЭС — одна из двух электростанций в Узбекистане, частично работающих на угле (зимой, в период отопительного сезона). Электростанция обеспечивает электроэнергией основные промышленные объекты и население Ташкентской области.
https://1prime.ru/energy/20221113/838806756.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.